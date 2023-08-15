Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

иллюстрация

Из замов в директора. В омском Управлении дорожного хозяйства сменился руководитель

15 августа 2023, 07:08
Фото: Город55
иллюстрация

В Управлении дорожного хозяйства Омской области сменился руководитель

Кадровая перестановка произошла в начале этой неделе.

В Rusprofile.ru изменились данные о казенном учреждении «Управление дорожного хозяйства Омской области» (УДХ). Вчера, 14 августа, руководить им начал новый директор. Согласно обновленной информации, на этот пост зашел Сергей Коваленко.

Ранее он находился в должности замдиректора по ремонту и эксплуатации автодорог в этом казенном учреждении. «Управлением дорожного хозяйства Омской области» тогда временно руководил Александр Зверев, который заступил на пост в преддверии лета. Вообще же, он работал главным инженером в предприятии.

До этого с 2018 года директором УДХ являлся Динар Курманов. В конце мая этого года он оставил кресло руководителя учреждения, чтобы ступить на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Политика#Отставки и назначения#УДХ#Директор#Казенное учреждение#Омская область#Город
Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
Сегодня, 10:57
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Сегодня, 10:01
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Сегодня, 05:55
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Сегодня, 08:57