Из замов в директора. В омском Управлении дорожного хозяйства сменился руководитель

Ранее он находился в должности замдиректора по ремонту и эксплуатации автодорог в этом казенном учреждении. «Управлением дорожного хозяйства Омской области» тогда временно руководил Александр Зверев, который заступил на пост в преддверии лета. Вообще же, он работал главным инженером в предприятии.