Из замов в директора. В омском Управлении дорожного хозяйства сменился руководитель

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Rusprofile.ru изменились данные о казенном учреждении «Управление дорожного хозяйства Омской области» (УДХ). Вчера, 14 августа, руководить им начал новый директор. Согласно обновленной информации, на этот пост зашел Сергей Коваленко.
Ранее он находился в должности замдиректора по ремонту и эксплуатации автодорог в этом казенном учреждении. «Управлением дорожного хозяйства Омской области» тогда временно руководил Александр Зверев, который заступил на пост в преддверии лета. Вообще же, он работал главным инженером в предприятии.
До этого с 2018 года директором УДХ являлся Динар Курманов. В конце мая этого года он оставил кресло руководителя учреждения, чтобы ступить на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.