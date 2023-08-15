Инициативы омичей по благоустройству помогут воплотить с помощью готовых решений

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» будут проходить мини-форумы с участием экспертов проекта «Решают люди». Первое заседание состоялось накануне, 14 августа. В нем приняли участие представители областного правительства, городской администрации, общественных организаций. Модератором встречи выступил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.
Эксперты обсудили возможности выбора решений для гражданских инициатив.
«Если смотреть на проект как на конструктор из определенных составляющих, то можно найти решения, которые наиболее эффективны и отвечают реальным потребностям жителей конкретного населённого пункта или микрорайона», — уверена представитель министерства финансов Ольга Умова.
Например, есть варианты детских площадок с различными наборами элементов и покрытий. Стоимость их также варьируется в зависимости от комплектации. И активные граждане, которые хотели бы у себя во дворе поставить детскую площадку, могли бы таким «конструктором» воспользоваться.
Практика использования модульных проектов имеет ряд плюсов:
— минимизация затрат времени и организационных ресурсов;
— привлечение опытных исполнителей с возможностью демонстрации объектов;
— максимально быстрое внедрение проекта;
— плановое исполнение бюджета.
Эксперты социальной акции «Решают люди» также обсуждали возможность создания общего каталога модульных проектов для реализации гражданских инициатив.