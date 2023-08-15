Инициативы омичей по благоустройству помогут воплотить с помощью готовых решений

Например, есть варианты детских площадок с различными наборами элементов и покрытий. Стоимость их также варьируется в зависимости от комплектации. И активные граждане, которые хотели бы у себя во дворе поставить детскую площадку, могли бы таким «конструктором» воспользоваться.