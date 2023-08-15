Эксперты дали прогноз на рост инфляции в ближайшие месяцы

В июле текущего года произошло значимое событие в экономике России — цены на товары и услуги для потребителей выросли на 0,63%. Этот рост был зафиксирован на официальном сайте Банка России, который также предупредил о том, что это ещё не предел, пишет Pravda.Ru.