Эксперты дали прогноз на рост инфляции в ближайшие месяцы

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Сезонные факторы также повлияли на увеличение цен в июле. Под влиянием этих факторов инфляция составила 0,96%, что значительно превысило показатель предыдущего месяца — июня, когда рост составил всего лишь 0,45%. Анализ трендов за последние три месяца (май–июль) показывает среднемесячный прирост в размере 0,61%, что ведет к годовому приросту более 4%.
Важно отметить, что инфляция уже достигла отметки в 4,3%. По мнению экспертов, это связано с ускорением роста цен на товары и замедлением роста цен на услуги. Одной из причин замедления роста цен на услуги является отсутствие индексации коммунальных тарифов.
Банк России прогнозирует, что годовая инфляция будет продолжать расти в ближайшие месяцы. Это объясняется повышением цен на товары и услуги, а также отсутствием низких значений месячного прироста, которые были характерны для летнего периода прошлого года.
По экономическим анализам ожидается, что инфляция в текущем году составит от 5% до 6,5%. Однако в следующем году, в 2024 году, она снизится до уровня 4% и, вероятно, будет держаться на этом уровне в долгосрочной перспективе.