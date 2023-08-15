Эксперт рассказала, как родители могут помочь застенчивому ребенку в школе

«Некоторым детям сложно общаться, если они имели ограниченные контакты со сверстниками. Иногда ребенок не знает, как поздороваться, познакомиться, попросить помощи или завести дружбу. В результате у него возникает застенчивость. Театральные кружки могут помочь решить эту проблему, они принимают даже самых маленьких детей», — отметила эксперт.