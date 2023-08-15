Эксперт рассказала, как родители могут помочь застенчивому ребенку в школе

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В интервью с психотерапевтом Анной Гусевой журналисты RuNews24.ru смогли узнать, как можно помочь застенчивому ребенку адаптироваться к новой среде.
По словам специалиста, детям гораздо проще приспособиться к новым условиям, если в их классе будут учиться знакомые ребята из детского сада или двора.
«Некоторым детям сложно общаться, если они имели ограниченные контакты со сверстниками. Иногда ребенок не знает, как поздороваться, познакомиться, попросить помощи или завести дружбу. В результате у него возникает застенчивость. Театральные кружки могут помочь решить эту проблему, они принимают даже самых маленьких детей», — отметила эксперт.
Гусева также советует обсудить ситуацию с классным руководителем, выразить готовность вступить в родительский комитет и организовывать походы в музеи, спектакли и игры.
«Ребенок подражает поведению своих родителей, поэтому ваша активная общественная позиция будет большой помощью для него», — подчеркнула психотерапевт.