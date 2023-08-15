Единый бренд промышленного туризма создадут на Сахалине

— Инновационный, технологический, молодой, экологичный и увлекательный: именно такой наш промышленный туризм. И именно эту концепцию отразили ребята в своей работе. Мы обязательно все проекты возьмем в работу, и уже в течение следующего года вы увидите результат нашей совместной работы с участниками форума, — прокомментировала Наталия Пахолкова.