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Более 90 детей заболели в детском лагере «Горный орленок»

15 августа 2023, 07:35
В Республике Алтай временно прекратили работу детского лагеря «Горный орленок», где в конце июля произошел случай заболевания кишечным иерсиниозом. Об этом сообщила региональная прокуратура через свой телеграм-канал.

По информации пресс-службы, более 90 детей лагеря были диагностированы с кишечной инфекцией иерсиниозом, однако заболевание проходило в мягкой форме. В связи с этим, постановлением Шебалинского районного суда деятельность лагеря приостановлена на 90 дней, пишет ФедералПресс.

ЧП случилось с 26 по 29 июля, после чего все дети были госпитализированы и отправлены домой. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка. Также было возбуждено уголовное дело по данному инциденту.

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