Более 90 детей заболели в детском лагере «Горный орленок»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По информации пресс-службы, более 90 детей лагеря были диагностированы с кишечной инфекцией иерсиниозом, однако заболевание проходило в мягкой форме. В связи с этим, постановлением Шебалинского районного суда деятельность лагеря приостановлена на 90 дней, пишет ФедералПресс.
ЧП случилось с 26 по 29 июля, после чего все дети были госпитализированы и отправлены домой. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка. Также было возбуждено уголовное дело по данному инциденту.