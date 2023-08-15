Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
В прокуратуре Омской области рассказали о проверке в пансионате «Солнечный путь». Учреждение располагается в селе Пологрудово (Тарский район). Выяснилось, что там содержали пожилых людей, пренебрегая сразу несколькими требованиями.
Во-первых, в здании отсутствовала система оповещения о пожаре и паспорт безопасности объекта. Во-вторых, в пансионате не было пандуса или специальной кнопки, чтобы инвалиды могли вызвать персонал. Кроме того, в «Солнечном пути» не заботились о незрячих постояльцах, которым необходимы таблички-указатели, выполненные с помощью шрифта Брайля.
Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры требовали устранить нарушения, однако руководитель пансионата пренебрег этим. Поэтому вопросы пришлось решать через суд. В исковом заявлении межрайонный прокурор указал, чтобы индивидуальный предприниматель, ведущий соответствующий бизнес, навел в учреждении порядок.
«Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — добавили в прокуратуре.
Ранее Город55 о нарушениях в пансионате, расположенном в Полтавском районе. В прошлом году там случилась коммунальная авария, и, как выяснилось позднее, в учреждении также нарушали требования пожарной безопасности.