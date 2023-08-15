Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений

Во-первых, в здании отсутствовала система оповещения о пожаре и паспорт безопасности объекта. Во-вторых, в пансионате не было пандуса или специальной кнопки, чтобы инвалиды могли вызвать персонал. Кроме того, в «Солнечном пути» не заботились о незрячих постояльцах, которым необходимы таблички-указатели, выполненные с помощью шрифта Брайля.