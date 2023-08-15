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В омском пансионате для престарелых нашли массу грубых нарушений

Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений

15 августа 2023, 07:58
Фото: прокуратура Омской области

В омском пансионате для престарелых нашли массу грубых нарушений

Прокуратуре пришлось обратиться в суд, чтобы улучшить условия проживания постояльцев.

В прокуратуре Омской области рассказали о проверке в пансионате «Солнечный путь». Учреждение располагается в селе Пологрудово (Тарский район). Выяснилось, что там содержали пожилых людей, пренебрегая сразу несколькими требованиями.

Во-первых, в здании отсутствовала система оповещения о пожаре и паспорт безопасности объекта. Во-вторых, в пансионате не было пандуса или специальной кнопки, чтобы инвалиды могли вызвать персонал. Кроме того, в «Солнечном пути» не заботились о незрячих постояльцах, которым необходимы таблички-указатели, выполненные с помощью шрифта Брайля.

Фото: прокуратура Омской области

Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры требовали устранить нарушения, однако руководитель пансионата пренебрег этим. Поэтому вопросы пришлось решать через суд. В исковом заявлении межрайонный прокурор указал, чтобы индивидуальный предприниматель, ведущий соответствующий бизнес, навел в учреждении порядок.

«Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — добавили в прокуратуре.

Ранее Город55 о нарушениях в пансионате, расположенном в Полтавском районе. В прошлом году там случилась коммунальная авария, и, как выяснилось позднее, в учреждении также нарушали требования пожарной безопасности.

«Сказочные» условия. В омском пансионате нашли вопиющие нарушения
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#Алина Ясинская#Прокуратура Омской области#Пансионат#Инвалиды#Пенсионеры#Новости#Омск#Омская область#Происшествия#Общество
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