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Засуха угрожает гибелью овощей и картофеля

14 августа 2023, 08:30
Глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Пётр Чекмарёв заявил, что необычно высокая температура в некоторых регионах России может вызвать снижение урожайности, пишет Pravda.Ru.

Он подчеркнул необходимость разработки срочных мер поддержки для фермеров.

По словам Чекмарёва, в этом летом в регионах Поволжья и Сибири произошла серьезная засуха, которая может привести к гибели овощей, не находящихся под поливом.

«Те овощи и картофель, которые не получают полив, будут иметь очень низкий урожай или даже погибнут. Что касается сахарной свёклы: если будет выпадать дождь, она может набрать вес и содержание сахара, но всё равно урожай будет ниже в этом году», — заявил председатель комитета ТПП в интервью «Известиям».

Чекмарёв считает, что необходимо незамедлительно определить ущерб, причиненный фермерам засухой, и принять меры по их поддержке и субсидированию.

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