Засуха угрожает гибелью овощей и картофеля

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Он подчеркнул необходимость разработки срочных мер поддержки для фермеров.
По словам Чекмарёва, в этом летом в регионах Поволжья и Сибири произошла серьезная засуха, которая может привести к гибели овощей, не находящихся под поливом.
«Те овощи и картофель, которые не получают полив, будут иметь очень низкий урожай или даже погибнут. Что касается сахарной свёклы: если будет выпадать дождь, она может набрать вес и содержание сахара, но всё равно урожай будет ниже в этом году», — заявил председатель комитета ТПП в интервью «Известиям».
Чекмарёв считает, что необходимо незамедлительно определить ущерб, причиненный фермерам засухой, и принять меры по их поддержке и субсидированию.