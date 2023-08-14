Засуха угрожает гибелью овощей и картофеля

«Те овощи и картофель, которые не получают полив, будут иметь очень низкий урожай или даже погибнут. Что касается сахарной свёклы: если будет выпадать дождь, она может набрать вес и содержание сахара, но всё равно урожай будет ниже в этом году», — заявил председатель комитета ТПП в интервью «Известиям».