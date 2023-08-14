Загадывай желание. Омичи в течение двух недель увидят ярчайший звездопад

Posted 14 августа 2023, 07:53
Published 14 августа 2023, 07:53
Modified 14 августа 2023, 09:33
Updated 14 августа 2023, 09:33
Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал о появлении красивого астрономического явления на территории региона. Метеорный поток Персеиды будет хорошо виден местным жителям до 24 августа. Его также можно назвать «звездный дождь».
«Если вы найдете возможность августовской ночью хотя бы на часок сесть под небом вдали от фонарей, то непременно увидите „падающие звезды“ — метеоры. Это одно из самых красивых событий астрономического года», — цитируют «Вести.Омск» Владимира Крупко.
В августе омичи могут наблюдать до 100 метеоров в час, если уедут подальше от города. «Звездный дождь» образуется от шлейфа пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. По словам директора планетария, она приближается к Земле один раз в 135 лет. Ее частицы летят со скоростью 59 км/сек. Специальных устройств для наблюдения не понадобится. Достаточно отойти от ярких фонарей, но лучше всего, конечно, уехать для изучения звездного неба за город.
Напомним, что 31 августа в Омской области можно будет увидеть суперлуние. В 07:35 спутник пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
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