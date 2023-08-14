Йодная сетка: эффективное средство при отёках и дефиците йода

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Он сообщил, что «йодная сетка» применяется при отеках и помогает людям, страдающим недостатком йода при заболеваниях щитовидной железы.
Если «йодная сетка» исчезает в течение суток, это может указывать на дефицит йода в организме. Такой признак является сигналом для обращения к эндокринологу и начала йодотерапии, по словам врача.
Васильев также предупредил о возможности передозировки йодом.
Он указал, что йод традиционно используется как антисептик для лечения царапин, порезов и ран. Он также является индикатором недостатка йода.
Если изменения в «рисунке» или «тестовой полоске» йодной сетки видны в течение суток, то это может быть сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в организме. Специалист должен подобрать правильную дозировку йода, чтобы избежать передозировки, пояснил доктор.