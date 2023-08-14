Йодная сетка: эффективное средство при отёках и дефиците йода

Если изменения в «рисунке» или «тестовой полоске» йодной сетки видны в течение суток, то это может быть сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в организме. Специалист должен подобрать правильную дозировку йода, чтобы избежать передозировки, пояснил доктор.