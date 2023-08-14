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Йодная сетка: эффективное средство при отёках и дефиците йода

14 августа 2023, 07:49
Доктор, специализирующийся на реабилитации, Валерий Васильев, объяснил в интервью Pravda.Ru, когда и как оказывается полезной известная «йодная сетка», пишет Pravda.Ru.

Он сообщил, что «йодная сетка» применяется при отеках и помогает людям, страдающим недостатком йода при заболеваниях щитовидной железы.

Если «йодная сетка» исчезает в течение суток, это может указывать на дефицит йода в организме. Такой признак является сигналом для обращения к эндокринологу и начала йодотерапии, по словам врача.

Васильев также предупредил о возможности передозировки йодом.

Он указал, что йод традиционно используется как антисептик для лечения царапин, порезов и ран. Он также является индикатором недостатка йода.

Если изменения в «рисунке» или «тестовой полоске» йодной сетки видны в течение суток, то это может быть сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в организме. Специалист должен подобрать правильную дозировку йода, чтобы избежать передозировки, пояснил доктор.

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