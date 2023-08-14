Выпадение волос: как определить причину и остановить процесс?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Однако, если вы заметили, что ваши волосы выпадают больше при мытье или расчесывании, и ваша прическа стала редкой, а центральная часть головы освободилась от волос, то стоит обратиться к трихологу — специалисту по проблемам волос.
Трихолог проведет осмотр и компьютерную диагностику волос с помощью трихоскопии. Это позволит определить состояние кожи головы, корней волос и их кровоснабжение. Также осмотр поможет выявить наличие грибковых инфекций или себорейного дерматита, которые могут ухудшить состояние волос из-за недостаточного питания. Если причина выпадения волос не связана с кожей головы, трихолог направит вас на анализы, результаты которых помогут определить, к какому другому специалисту нужно обратиться, например, гастроэнтерологу, неврологу, гинекологу или эндокринологу.
Чтобы остановить выпадение волос, необходимо выяснить причины, которые вызвали этот процесс, так как обычно потеря волос является следствием патологических процессов в организме. В зависимости от типа выпадения волос будет определена соответствующая схема лечения. Как остановить выпадение волос, рассказала Евгения Антимирова, медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic и врач-косметолог.