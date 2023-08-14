Выпадение волос: как определить причину и остановить процесс?

Трихолог проведет осмотр и компьютерную диагностику волос с помощью трихоскопии. Это позволит определить состояние кожи головы, корней волос и их кровоснабжение. Также осмотр поможет выявить наличие грибковых инфекций или себорейного дерматита, которые могут ухудшить состояние волос из-за недостаточного питания. Если причина выпадения волос не связана с кожей головы, трихолог направит вас на анализы, результаты которых помогут определить, к какому другому специалисту нужно обратиться, например, гастроэнтерологу, неврологу, гинекологу или эндокринологу.