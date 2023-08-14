Водителя из Нижнего Новгорода судят за смертельное ДТП в Челябинске

Водитель из Нижнего Новгорода будет подвергнут судебному разбирательству по поводу трагического ДТП. Происшествие произошло весной на перекрестке проспекта Ленина и 40-летия Октября в Челябинске.