Водителя из Нижнего Новгорода судят за смертельное ДТП в Челябинске

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Прокуратура Челябинской области сообщила, что водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое привело к неосторожной смерти человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), пишет ФедералПресс.
В тот роковой день, 29 марта, 64-летний местный житель переходил дорогу по пешеходному переходу при зеленом свете светофора.
Водитель грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, прибывший из Нижегородской области, въехал на территорию, предназначенную для пешеходов. Мужчина вынужден был объезжать это препятствие. В результате ДТП пешеход скончался от полученных серьезных травм в автомобиле скорой помощи.
В случае признания виновным, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В рамках расследования потерпевшая сторона предъявила гражданский иск против водителя и его работодателя, ООО «ЕманТрансАвто», на сумму 10 миллионов рублей.