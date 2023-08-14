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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Водителя из Нижнего Новгорода судят за смертельное ДТП в Челябинске

14 августа 2023, 09:26
Водитель из Нижнего Новгорода будет подвергнут судебному разбирательству по поводу трагического ДТП. Происшествие произошло весной на перекрестке проспекта Ленина и 40-летия Октября в Челябинске.

Прокуратура Челябинской области сообщила, что водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое привело к неосторожной смерти человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), пишет ФедералПресс.

В тот роковой день, 29 марта, 64-летний местный житель переходил дорогу по пешеходному переходу при зеленом свете светофора.

Водитель грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, прибывший из Нижегородской области, въехал на территорию, предназначенную для пешеходов. Мужчина вынужден был объезжать это препятствие. В результате ДТП пешеход скончался от полученных серьезных травм в автомобиле скорой помощи.

В случае признания виновным, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В рамках расследования потерпевшая сторона предъявила гражданский иск против водителя и его работодателя, ООО «ЕманТрансАвто», на сумму 10 миллионов рублей.

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