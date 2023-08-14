Виталий Хоценко представил первого замминистра информационной политики Омской области

Антон Киселев уже приступил к работе на новой должности в министерстве. Он встречается с главами районов, лидерами общественных и религиозных организаций. На прежних местах работы Киселев зарекомендовал себя, как компетентный руководитель, вникающий в проблемы и принимающий взвешенные решения.