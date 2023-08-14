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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

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Виталий Хоценко представил первого замминистра информационной политики Омской области

14 августа 2023, 05:18
Фото: Город55
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Распоряжение о назначении Антона Киселева на пост было подписано в конце минувшей недели.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 14 августа, представил первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Антона Киселева. Документ о его назначении был подписан в конце прошлой недели.

Антон Киселев займется вопросами этнических и межконфессиональных отношений, работой с религиозными объединениями и общественными организациями, задачами противодействия терроризму.

«Антон Витальевич, вам успехов и удачи! Хочу, чтобы у нас получилось хорошее взаимодействие», — отметил Виталий Хоценко.

Антон Киселев родился в Омске. Он окончил академию МВД и Государственный университет управления, полтора десятка лет трудился в правоохранительных органах. В последнее время Антон Киселев работал в энергетическом секторе.

Антон Киселев уже приступил к работе на новой должности в министерстве. Он встречается с главами районов, лидерами общественных и религиозных организаций. На прежних местах работы Киселев зарекомендовал себя, как компетентный руководитель, вникающий в проблемы и принимающий взвешенные решения.

#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Общество#Антон Киселев#Виталий Хоценко#Министр#Врио губернатора Омской области
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