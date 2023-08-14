Виталий Хоценко представил первого замминистра информационной политики Омской области

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 14 августа, представил первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Антона Киселева. Документ о его назначении был подписан в конце прошлой недели.
Антон Киселев займется вопросами этнических и межконфессиональных отношений, работой с религиозными объединениями и общественными организациями, задачами противодействия терроризму.
«Антон Витальевич, вам успехов и удачи! Хочу, чтобы у нас получилось хорошее взаимодействие», — отметил Виталий Хоценко.
Антон Киселев родился в Омске. Он окончил академию МВД и Государственный университет управления, полтора десятка лет трудился в правоохранительных органах. В последнее время Антон Киселев работал в энергетическом секторе.
Антон Киселев уже приступил к работе на новой должности в министерстве. Он встречается с главами районов, лидерами общественных и религиозных организаций. На прежних местах работы Киселев зарекомендовал себя, как компетентный руководитель, вникающий в проблемы и принимающий взвешенные решения.