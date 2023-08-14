В Партизанском районе Красноярского края перевернулся автомобиль с туристами

Из-за отсутствия сотовой связи в районе происшествия, другая группа туристов связалась со службой МЧС через спутниковую связь. Затем была организована эвакуация пострадавших с помощью центра медицины катастроф и красноярского отделения санитарной авиации. Пострадавшую женщину, у которой подозревали перелом позвоночника, прооперировали нейрохирурги из Красноярской краевой клинической больницы. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным. Малолетнего сына госпитализировали в реанимацию Берзоновской больницы № 20.