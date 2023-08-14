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В Партизанском районе Красноярского края перевернулся автомобиль с туристами

14 августа 2023, 09:41
В гористой местности Партизанского района Красноярского края произошло ДТП с автомобилем, в котором находились туристы. В результате инцидента пострадали женщина и ее малолетний сын.

Подробности происшествия предоставлены пресс-службой регионального министерства здравоохранения, пишет ФедералПресс.

Согласно информации из пресс-службы, автомобиль УАЗ перевернулся в горах. В машине находились дети. Пострадали женщина и ее несовершеннолетний сын.

Из-за отсутствия сотовой связи в районе происшествия, другая группа туристов связалась со службой МЧС через спутниковую связь. Затем была организована эвакуация пострадавших с помощью центра медицины катастроф и красноярского отделения санитарной авиации. Пострадавшую женщину, у которой подозревали перелом позвоночника, прооперировали нейрохирурги из Красноярской краевой клинической больницы. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным. Малолетнего сына госпитализировали в реанимацию Берзоновской больницы № 20.

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