В Омской области со вчерашнего дня ищут пожилого грибника на зеленом велосипеде

Как рассказала женщина, он уехал на велосипеде в лес за грибами. Предположительно, мужчина потерялся рядом с урочищем «Бывшая д. Щегловка», которое находится в четырех-пяти км от районного центра. Есть информация, что сельчанин до этого перенес инфаркт. В поездке, возможно, он мог почувствовать себя плохо.