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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

В Омской области со вчерашнего дня ищут пожилого грибника на зеленом велосипеде

14 августа 2023, 07:18
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина недавно перенес инфаркт, рассказала его супруга.

В региональном УМВД рассказали об исчезновении жителя Муромцевского района 1966 года рождения. Его супруга обратилась вчера вечером, 13 августа, к сотрудникам полиции с соответствующим заявлением.

Как рассказала женщина, он уехал на велосипеде в лес за грибами. Предположительно, мужчина потерялся рядом с урочищем «Бывшая д. Щегловка», которое находится в четырех-пяти км от районного центра. Есть информация, что сельчанин до этого перенес инфаркт. В поездке, возможно, он мог почувствовать себя плохо.

Поисками мужчины занимаются вместе с полицейскими охотинспекторы и местные жители. В правоохранительных органах отмечают, что местность покрыта густым лесом, а берега реки Сюткес, что находится рядом, достаточно заболочены, так что это осложняет работу. Также в кое-каких местах нет сотовой связи.

Мужчине на вид 65-70 лет, у него худощавое телосложение. В день исчезновения на нем были черная кожаная куртка, свитер с серой полосой и джинсы. На голову сельчанин надел черную кепку, а на ноги — резиновые сапоги. Должен передвигаться на зеленом велосипеде.

Жителей Омской области, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по 79-32-97, 79-32-00, 102 и 112.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Муромцевский район#Пропал человек#Пропал мужчина
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