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В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС

14 августа 2023, 11:34
Фото: 1MI
Иллюстрация
В Омском районе в селе Розовка инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя ВАЗ-21124.

Вечером на улицах села полицейские заметили подростка за рулем. Стражи порядка потребовали его остановиться, однако он только увеличивал скорость. Желая скрыться, 15-летний местный житель значительно превышал скоростной режим и совершал опасные маневры.

В скором времени автомобиль заехал в тупик, и парень попытался убежать от полицейских на своих двоих, но попытка оказалась неудачной. После задержания выяснилось, что молодой человек 2008 года рождения взял машину у родителей без спроса.

На место происшествия сотрудники полиции пригласили маму нарушителя. Ей грозит административное наказание по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ за оставление возможности воспользоваться автомобилем несовершеннолетним, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области. Также отмечается, что информация о случившемся передана в ПДН для дальнейшей профилактической работы.

Видео: Управление МВД России по Омской области
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#Анастасия Баянова#Омская область#Несовершеннолетний#Несовершеннолетний водитель#Угон#Угон автомобиля#Административная ответственность#Административное правонарушение#Административное дело#Погоня#Омск#Видео
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