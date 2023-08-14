В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Вечером на улицах села полицейские заметили подростка за рулем. Стражи порядка потребовали его остановиться, однако он только увеличивал скорость. Желая скрыться, 15-летний местный житель значительно превышал скоростной режим и совершал опасные маневры.
В скором времени автомобиль заехал в тупик, и парень попытался убежать от полицейских на своих двоих, но попытка оказалась неудачной. После задержания выяснилось, что молодой человек 2008 года рождения взял машину у родителей без спроса.
На место происшествия сотрудники полиции пригласили маму нарушителя. Ей грозит административное наказание по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ за оставление возможности воспользоваться автомобилем несовершеннолетним, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области. Также отмечается, что информация о случившемся передана в ПДН для дальнейшей профилактической работы.