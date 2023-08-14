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В Омске участники круглого стола по СВО составили ряд предложений Андрею Турчаку

В Омске участники круглого стола по СВО составили ряд предложений Андрею Турчаку

14 августа 2023, 09:00
Фото: Единая Россия
Они касаются медицинского облуживания участников спецоперации.

В омском штабе общественной поддержки «Единой России» прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы медицинского обслуживания участников спецоперации. Тема СВО находится в регионе на особом контроле.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко уделяет большое значение организации помощи участникам СВО. На сегодняшнем совещании прорабатывались пути решения проблем получения медицинской помощи, с которыми сталкиваются бойцы. Итоги подвел главврач КМХЦ Вадим Бережной.

«Высказались все стороны: ветеранские организации, гражданские больницы, представители военкомата, фонда „Защитники Отечества“, депутаты, представители органов исполнительной власти региона. Было принято решение обратиться с рядом инициатив к секретарю генсовета партии „Единая Россия“ Андрею Анатольевичу Турчаку, который возглавляет рабочую группу по СВО», — заявил Вадим Бережной.

Предлагается проверить состояние госпиталей ветеранов войн, объединить их в одну функциональную систему и привлечь целевое финансирование. Это позволит вывести медицинские учреждения на новый уровень.

«Также было принято решение предложить Министерству обороны и Министерству здравоохранения России создать нормативный документ, в котором будут разрешены все бюрократические вопросы, которые мешают сегодня оказывать медицинскую помощь бойцам», — сообщил Вадим Бережной.
#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Вадим Бережной#Сво#Участник СВО#Андрей Турчак#Виталий Хоценко
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