В Омске участники круглого стола по СВО составили ряд предложений Андрею Турчаку

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В омском штабе общественной поддержки «Единой России» прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы медицинского обслуживания участников спецоперации. Тема СВО находится в регионе на особом контроле.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко уделяет большое значение организации помощи участникам СВО. На сегодняшнем совещании прорабатывались пути решения проблем получения медицинской помощи, с которыми сталкиваются бойцы. Итоги подвел главврач КМХЦ Вадим Бережной.
«Высказались все стороны: ветеранские организации, гражданские больницы, представители военкомата, фонда „Защитники Отечества“, депутаты, представители органов исполнительной власти региона. Было принято решение обратиться с рядом инициатив к секретарю генсовета партии „Единая Россия“ Андрею Анатольевичу Турчаку, который возглавляет рабочую группу по СВО», — заявил Вадим Бережной.
Предлагается проверить состояние госпиталей ветеранов войн, объединить их в одну функциональную систему и привлечь целевое финансирование. Это позволит вывести медицинские учреждения на новый уровень.
«Также было принято решение предложить Министерству обороны и Министерству здравоохранения России создать нормативный документ, в котором будут разрешены все бюрократические вопросы, которые мешают сегодня оказывать медицинскую помощь бойцам», — сообщил Вадим Бережной.