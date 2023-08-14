В Омске у многоэтажки в микрорайоне «Серебряный берег» нашли тело молодого мужчины

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Омске следователи выясняют все обстоятельства гибели 32-летнего мужчины, тело которого нашли у дома по улице Красный Путь, 105/3 в микрорайоне «Серебряный берег».
«Поступил сигнал от случайных прохожих, что в воскресенье, 13 августа, около 07:55 они нашли лежащего на земле молодого мужчину», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
При этом у погибшего имелись телесные повреждения, которые, по предварительному заключению судмедэкспертов, получены при падении с высоты. Сейчас тело находится в морге для вскрытия и установления истинной причины смерти.
Предварительно, в то утро омич выпал с балкона дома, рядом с которым и было обнаружено тело.