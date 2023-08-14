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Published Сегодня, 09:30

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По факту этого инцидента проводится проверка

В Омске у многоэтажки в микрорайоне «Серебряный берег» нашли тело молодого мужчины

14 августа 2023, 09:30
Фото: 1MI
По факту этого инцидента проводится проверка

В Омске у многоэтажки нашли тело молодого парня со смертельными травмами

На труп омича с телесными повреждениями рано утром наткнулись случайные прохожие.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства гибели 32-летнего мужчины, тело которого нашли у дома по улице Красный Путь, 105/3 в микрорайоне «Серебряный берег».

«Поступил сигнал от случайных прохожих, что в воскресенье, 13 августа, около 07:55 они нашли лежащего на земле молодого мужчину», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

При этом у погибшего имелись телесные повреждения, которые, по предварительному заключению судмедэкспертов, получены при падении с высоты. Сейчас тело находится в морге для вскрытия и установления истинной причины смерти.

Предварительно, в то утро омич выпал с балкона дома, рядом с которым и было обнаружено тело.

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