В Омске три человека попали в больницу после серьезного столкновения Niva и BMW

В салоне первой легковушки находились девушка и парень (2006 и 2005 года рождения соответственно). На пассажирском кресле другой иномарки сидел мужчина 1996 года рождения. Всех их с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.