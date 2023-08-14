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Published Сегодня, 03:41

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В Омске три человека попали в больницу после серьезного столкновения Niva и BMW

В Омске три человека попали в больницу после серьезного столкновения Niva и BMW

14 августа 2023, 03:41
Фото: Госавтоинспекция Омской области
За рулем одного из авто сидел 18-летний водитель.

Вчера вечером, 13 августа, в Омске произошла авария с пострадавшими. Сообщение об инциденте сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 18:30.

По информации пресс-службы ведомства, молодой человек 2005 года рождения двигался на Chevrolet Niva по улице 10 лет Октября. Поворачивая налево, он не пропустил иномарку BMW, которая двигалась во встречном направлении.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В салоне первой легковушки находились девушка и парень (2006 и 2005 года рождения соответственно). На пассажирском кресле другой иномарки сидел мужчина 1996 года рождения. Всех их с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.

Ранее Город55 писал об аварии с пострадавшими в центре Омска. Происшествие случилось на пересечении улиц Интернациональная и Тарская. Судя по опубликованным фотографиям, участником аварии стала машина-такси.

Трое пострадавших. В центре Омска произошла авария с такси
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#ДТП#ДТП с пострадавшими#Авария с пострадавшими
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