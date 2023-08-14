В Омске три человека попали в больницу после серьезного столкновения Niva и BMW

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Вчера вечером, 13 августа, в Омске произошла авария с пострадавшими. Сообщение об инциденте сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 18:30.
По информации пресс-службы ведомства, молодой человек 2005 года рождения двигался на Chevrolet Niva по улице 10 лет Октября. Поворачивая налево, он не пропустил иномарку BMW, которая двигалась во встречном направлении.
В салоне первой легковушки находились девушка и парень (2006 и 2005 года рождения соответственно). На пассажирском кресле другой иномарки сидел мужчина 1996 года рождения. Всех их с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.
Ранее Город55 писал об аварии с пострадавшими в центре Омска. Происшествие случилось на пересечении улиц Интернациональная и Тарская. Судя по опубликованным фотографиям, участником аварии стала машина-такси.