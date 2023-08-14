В Минпромторге опасаются ошибок в пересчётах при указании цены за объём товара

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Представители ведомства выразили опасение по поводу возможных ошибок при пересчете. Кроме того, такой подход, например, не подходит для чая, кофе или чипсов.
Ранее депутаты от ЛДПР представили законопроект о «честной цене», который позволяет указывать стоимость продукта за 1 литр или килограмм в округленном эквиваленте.
В своем письме в Государственно-правовое управление президента Минпромторг высказал критику данного предложения. Они заявляют, что торговля столкнется с большими расходами, так как придется пересчитывать вес и объем продуктов, что в конечном итоге повлияет на цены.
Вместо этого ведомство предлагает доработать проект.