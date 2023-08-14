В Минпромторге опасаются ошибок в пересчётах при указании цены за объём товара

Министерство промышленности и торговли высказалось против законопроекта российских парламентариев от ЛДПР, который предполагал, что на упаковке товара будет указываться цена за литр или килограмм содержимого, пишет Pravda.Ru.