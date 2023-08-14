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В Минпромторге опасаются ошибок в пересчётах при указании цены за объём товара

14 августа 2023, 08:35
Министерство промышленности и торговли высказалось против законопроекта российских парламентариев от ЛДПР, который предполагал, что на упаковке товара будет указываться цена за литр или килограмм содержимого, пишет Pravda.Ru.

Представители ведомства выразили опасение по поводу возможных ошибок при пересчете. Кроме того, такой подход, например, не подходит для чая, кофе или чипсов.

Ранее депутаты от ЛДПР представили законопроект о «честной цене», который позволяет указывать стоимость продукта за 1 литр или килограмм в округленном эквиваленте.

В своем письме в Государственно-правовое управление президента Минпромторг высказал критику данного предложения. Они заявляют, что торговля столкнется с большими расходами, так как придется пересчитывать вес и объем продуктов, что в конечном итоге повлияет на цены.

Вместо этого ведомство предлагает доработать проект.

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