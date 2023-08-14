В Каспийске жители спасли двухлетнюю девочку с подоконника на девятом этаже

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Инцидент произошел, когда группа туристов возвращалась с отдыха у моря и заметила маленькую девочку, находящуюся на подоконнике высотки в Каспийске, Дагестан.
Случившееся было замечено, когда девочка находилась на девятом этаже, пишет RT. Местные жители, увидев потенциальную опасность, решили не оставаться равнодушными.
Группа горожан решила помочь и поднялась на девятый этаж к квартире. Они предприняли попытки долгое время стучать в дверь, однако никто не открывал. В конечном итоге дети, оказавшиеся внутри, смогли открыть.
Спасатели не были привлечены к ситуации, так как местные жители успешно справились с задачей самостоятельно. Подробности относительно наказания для родителей или определенных лиц, ответственных за происшествие, пока не раскрываются.