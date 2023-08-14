В холода с прививкой. В Омскую область завезли 249 тысяч доз вакцины от гриппа

Специалисты рекомендуют сделать процедуру до начала эпидемического сезона. Вакцинацию стоит пройти в особенности людям старше 60 лет, которые часто подхватывают респираторные инфекции. Помимо этого иммунизация важна для пациентов с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, дыхательной и нервной системы, с сахарным диабетом, анемией и при иммунодефиците.