В холода с прививкой. В Омскую область завезли 249 тысяч доз вакцины от гриппа

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В министерстве здравоохранения Омской области сообщили о том, что в регион поступило 249 тыс доз вакцины от гриппа. Местные жители уже могут обратиться в городские поликлиники и районные больницы. Население прививают препаратом «Совигрипп».
Специалисты рекомендуют сделать процедуру до начала эпидемического сезона. Вакцинацию стоит пройти в особенности людям старше 60 лет, которые часто подхватывают респираторные инфекции. Помимо этого иммунизация важна для пациентов с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, дыхательной и нервной системы, с сахарным диабетом, анемией и при иммунодефиците.
«Стоит привиться и тем, кто по роду занятий много контактирует с людьми — студенты, медики, учителя, полицейские, водители, работники социальной сферы», — напомнили в пресс-службе профильного министерства.
В ведомстве также отметили, что с наступлением эпидемического сезона необходимо помнить о социальной дистанции в общественных местах и антисептических средствах.
Напомним, что представители ВОЗ обнаружили новый штамм коронавируса. Его назвали «эрис». О симптомах опасного подвида COVID-19 — ниже по ссылке.