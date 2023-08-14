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иллюстрация

В холода с прививкой. В Омскую область завезли 249 тысяч доз вакцины от гриппа

14 августа 2023, 06:51
Фото: Город55
иллюстрация

В омские поликлиники и больницы завезли 249 тысяч доз вакцины от гриппа

В областном минздраве рассказали, кому следует пройти процедуру вакцинации.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили о том, что в регион поступило 249 тыс доз вакцины от гриппа. Местные жители уже могут обратиться в городские поликлиники и районные больницы. Население прививают препаратом «Совигрипп».

Специалисты рекомендуют сделать процедуру до начала эпидемического сезона. Вакцинацию стоит пройти в особенности людям старше 60 лет, которые часто подхватывают респираторные инфекции. Помимо этого иммунизация важна для пациентов с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, дыхательной и нервной системы, с сахарным диабетом, анемией и при иммунодефиците.

«Стоит привиться и тем, кто по роду занятий много контактирует с людьми — студенты, медики, учителя, полицейские, водители, работники социальной сферы», — напомнили в пресс-службе профильного министерства.

В ведомстве также отметили, что с наступлением эпидемического сезона необходимо помнить о социальной дистанции в общественных местах и антисептических средствах.

Напомним, что представители ВОЗ обнаружили новый штамм коронавируса. Его назвали «эрис». О симптомах опасного подвида COVID-19 — ниже по ссылке.

Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
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#Алина Ясинская#Здоровье#Новости#Омск#Омская область#Прививки#Грипп#Вакцинация#Минздрав Омской области#Общество
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