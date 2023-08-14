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В Бахрейне матери из России продали своих дочерей

14 августа 2023, 08:47
Шесть женщин из России были обвинены в том, что они продавали несовершеннолетних девочек в возрасте от 13 до 17 лет в Бахрейне. По крайней мере одна из девочек умерла, пишет Pravda.Ru.

По информации «Известий», ссылающихся на источник в правоохранительных органах, обвиняемые забирали паспорта у девочек и принуждали их к проституции. Для этого им предоставляли фальшивые документы, но после прибытия в Бахрейн они безвозвратно изымались.

«Одни из них подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Другие контролировали их на месте — в Бахрейне», — сообщил источник.

Также указывается, что жертвам запрещалось покидать свое место проживания на протяжении нескольких месяцев. Они также подвергались насилию и принуждены были употреблять наркотики.

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