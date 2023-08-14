В Бахрейне матери из России продали своих дочерей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По информации «Известий», ссылающихся на источник в правоохранительных органах, обвиняемые забирали паспорта у девочек и принуждали их к проституции. Для этого им предоставляли фальшивые документы, но после прибытия в Бахрейн они безвозвратно изымались.
«Одни из них подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Другие контролировали их на месте — в Бахрейне», — сообщил источник.
Также указывается, что жертвам запрещалось покидать свое место проживания на протяжении нескольких месяцев. Они также подвергались насилию и принуждены были употреблять наркотики.