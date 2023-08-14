В Бахрейне матери из России продали своих дочерей

Шесть женщин из России были обвинены в том, что они продавали несовершеннолетних девочек в возрасте от 13 до 17 лет в Бахрейне. По крайней мере одна из девочек умерла, пишет Pravda.Ru.