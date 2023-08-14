В Арзамасе подросток умер после отравления парами бензина

По информации телеграм-канала Ni Mash, у подростка, которому было 13 лет, стало плохо возле подъезда. Соседи сообщают, что он вел себя необычно: сначала отступил назад, а затем потерял сознание. Медики прибыли на место и пытались спасти парня, однако он скончался уже в карете скорой помощи.