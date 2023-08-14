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Published Сегодня, 09:37

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В Арзамасе подросток умер после отравления парами бензина

14 августа 2023, 09:37
В городе Арзамас произошло трагическое событие: подросток скончался после вдыхания бензина из бака своего мопеда, который ему подарили родители.

По информации телеграм-канала Ni Mash, у подростка, которому было 13 лет, стало плохо возле подъезда. Соседи сообщают, что он вел себя необычно: сначала отступил назад, а затем потерял сознание. Медики прибыли на место и пытались спасти парня, однако он скончался уже в карете скорой помощи.

Согласно данным из издания, школьник регулярно вдыхал пары бензина, пишет ФедералПресс.

На данный момент официальные представители не прокомментировали произошедшее.

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