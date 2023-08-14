Третий контракт за два месяца. Предприниматель из Омского района снесет еще один дом

Отметим, что это не первый контракт Масленникова на выполнение аналогичных работ. Ранее индивидуальный предприниматель получил от УДХБ контракт на снос двухэтажки на 1-м Тепловозном переулке, 2 за 1,35 млн рублей (экономия бюджетного учреждения — почти 796 тысяч) и снос самовольных построек на 1-й Шинной за 1,34 млн рублей (меньше начальной цены на 860 тысяч). От самостроев в Октябрьском округе не могли избавиться с 2020 года.