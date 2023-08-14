Третий контракт за два месяца. Предприниматель из Омского района снесет еще один дом

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» нашло подрядчика для сноса аварийного дома по адресу Малый Литейный переулок, 10. На торги заявилось пять участников. Контракт бюджетное учреждение заключает с индивидуальным предпринимателем Николаем Масленниковым, который предложил наименьшую цену.
Предприниматель из поселка Иртышский снизил начальную цену с 973,3 до 670 тысяч рублей. Как только подрядчик получит проект организации работ, у него будет 30 рабочих дней на демонтаж аварийной постройки на Московке-2.
Отметим, что это не первый контракт Масленникова на выполнение аналогичных работ. Ранее индивидуальный предприниматель получил от УДХБ контракт на снос двухэтажки на 1-м Тепловозном переулке, 2 за 1,35 млн рублей (экономия бюджетного учреждения — почти 796 тысяч) и снос самовольных построек на 1-й Шинной за 1,34 млн рублей (меньше начальной цены на 860 тысяч). От самостроев в Октябрьском округе не могли избавиться с 2020 года.
На очереди, кстати, подведение итогов по сносу еще двух аварийных домов — частного по улице 5-я Путевая и двухэтажного многоквартирного на 1-й Тепловозной. Подрядчик станет известен на этой неделе.