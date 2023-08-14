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Светотерапия для лица: новый тренд в косметологии

14 августа 2023, 07:56
Маски из овощей и фруктов уже давно не популярны. Современные люди предпочитают простоту, удобство и результат. Одной из актуальных методик стала светотерапия для лица. Об этом рассказала Ольга Мошкова, массажист, пишет Pravda.Ru.

Суть светотерапии заключается в использовании специальных средств, которые помогают справиться с различными кожными проблемами, такими как акне, псориаз, витилиго и купероз. Эта процедура также используется для омоложения, устранения пигментации и воспалений.

Для светотерапии используется особое устройство с светодиодами разной длины волн. Кожа способна поглощать световые лучи и превращать их в энергию. В профессиональной маске обычно присутствуют семь светодиодов разных цветов: красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый и белый. Для домашнего использования маски могут содержать меньше цветов.

Красный свет является самым мощным, так как проникает в глубокие слои кожи. Он улучшает кровообращение и помогает сократить мимические морщины. Зеленый свет подходит для чувствительной кожи. Синий свет обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Оранжевый свет помогает уменьшить отеки. Фиолетовый свет борется с воспалениями и признаками старения. Голубой свет смягчает и увлажняет кожу. Белый свет успокаивает и тонизирует, способствуя детоксикации, — пояснила эксперт.

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