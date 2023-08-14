Светотерапия для лица: новый тренд в косметологии

Маски из овощей и фруктов уже давно не популярны. Современные люди предпочитают простоту, удобство и результат. Одной из актуальных методик стала светотерапия для лица. Об этом рассказала Ольга Мошкова, массажист, пишет Pravda.Ru.