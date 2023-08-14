Светотерапия для лица: новый тренд в косметологии

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Суть светотерапии заключается в использовании специальных средств, которые помогают справиться с различными кожными проблемами, такими как акне, псориаз, витилиго и купероз. Эта процедура также используется для омоложения, устранения пигментации и воспалений.
Для светотерапии используется особое устройство с светодиодами разной длины волн. Кожа способна поглощать световые лучи и превращать их в энергию. В профессиональной маске обычно присутствуют семь светодиодов разных цветов: красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый и белый. Для домашнего использования маски могут содержать меньше цветов.
Красный свет является самым мощным, так как проникает в глубокие слои кожи. Он улучшает кровообращение и помогает сократить мимические морщины. Зеленый свет подходит для чувствительной кожи. Синий свет обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Оранжевый свет помогает уменьшить отеки. Фиолетовый свет борется с воспалениями и признаками старения. Голубой свет смягчает и увлажняет кожу. Белый свет успокаивает и тонизирует, способствуя детоксикации, — пояснила эксперт.