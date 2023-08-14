Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре

Уголовное дело по статье «ограничение конкуренции» завели в 2021 году. По версии следствия, в 2019 году Алексей Шипилов, будучи тогда гендиректором АО «Омскавтодор» заключил соглашение с действующим и сейчас гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. Подрядчики участвовали в аукционе по ремонту трассы Омск-Тара. «Стройсервис» понизил цену, а затем отозвал заявку с торгов. В итоге контракт на 1,7 млрд рублей достался компании «Омскавтодор».