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Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре

14 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
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В их действиях не нашли состава преступления.

В Кировском районном суде Омска на прошлой неделе, 7 августа, вынесли оправдательный приговор дорожникам Алексею Шипилову и Якову Вагнеру. Подрядчиков обвиняли в картельном сговоре при участии в госконтрактах. Согласно данным из картотеки суда, в действиях Вагнера и Шипилова не нашли состава преступления.

Уголовное дело по статье «ограничение конкуренции» завели в 2021 году. По версии следствия, в 2019 году Алексей Шипилов, будучи тогда гендиректором АО «Омскавтодор» заключил соглашение с действующим и сейчас гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. Подрядчики участвовали в аукционе по ремонту трассы Омск-Тара. «Стройсервис» понизил цену, а затем отозвал заявку с торгов. В итоге контракт на 1,7 млрд рублей достался компании «Омскавтодор».

УФАС квалифицировала такие действия подрядчиков как картельный сговор. Но обе компании и экс-глава Алексей Шипилов подали апелляцию, и Арбитражный суд Омской области встал на их сторону в ноябре 2022 года, о чем мы писали ранее.

Первое заседание. В Омске судят «дорожников» за картельный сговор
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#Госконтракты#Картельный сговор#Дорожники#Сговор#Суд#Уголовное дело#Общество#Строительство#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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