Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области

Кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Хоценко, который в настоящее исполняет обязанности губернатора, в прошлом году заработал почти 6,8 млн рублей. Из них 4,1 млн — зарплата в Минпромторге, а 2,7 млн — доходы на посту главы Донецкой народной республики. Недвижимости у Виталия Хоценко не числится, но зарегистрированы два автомобиля: MINI Cooper 2004 года выпуска и Mercedes-Benz V250 2016 года. На банковских счетах кандидата в настоящее время лежит 2,6 млн рублей.