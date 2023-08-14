Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Омский избирком опубликовал данные о доходах кандидатов в губернаторы за 2022 год. Претенденты на пост главы региона также предоставили данные о своем имуществе.
Кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Хоценко, который в настоящее исполняет обязанности губернатора, в прошлом году заработал почти 6,8 млн рублей. Из них 4,1 млн — зарплата в Минпромторге, а 2,7 млн — доходы на посту главы Донецкой народной республики. Недвижимости у Виталия Хоценко не числится, но зарегистрированы два автомобиля: MINI Cooper 2004 года выпуска и Mercedes-Benz V250 2016 года. На банковских счетах кандидата в настоящее время лежит 2,6 млн рублей.
Представитель КПРФ Андрей Алехин в 2022 году заработал 6,6 млн рублей. Из них 6,3 млн — зарплата депутата Государственной думы, почти 211 тысяч рублей — пенсия, и 106 тысяч рублей — доход по банковским вкладам. Алехин владеет долями в квартирах в Омске и Новосибирске, автомобилей нет. На счетах коммуниста сейчас лежит сумма в 1,47 млн рублей.
Доход кандидата от «Коммунистов России» Владимира Казанина составил 4,55 млн рублей. Эти деньги он заработал как депутат Заксобрания Омской области. У Казанина в собственности имеется жилой дом площадью 123 «квадрата» и земельный участок в СНТ «Колос». Также кандидату принадлежит автомобиль Honda Freed 2009 года выпуска. На банковских счетах Казанина хранится 253,5 тысячи рублей.
Кандидат от либерал-демократов Максим Макаленко в прошлом году заработал 690 тысяч рублей. Источник дохода — зарплата в Аппарате губернатора и правительства Омской области. У кандидата имеется квартира в Омске площадью 62 квадратных метра, а также два автомобиля: «ВАЗ 21093» и Toyota Harrier. На банковских счетах Макаленко лежит чуть более 10 тысяч рублей.
Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября. Ранее Город55 рассказывал, какие суммы потратят кандидаты на пост главы региона на избирательную кампанию.