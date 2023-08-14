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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:43

Спор о скидке на арбуз закончился нападением с ножом в Санкт-Петербурге

14 августа 2023, 15:42
В Санкт-Петербурге покупатель накинулся на продавца с ножом после отказа предоставить скидку на арбуз.

Как сообщает Life.ru, ссылаясь на информацию из Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл, когда мужчина пришёл с целью приобрести арбуз, но настоял на снижении цены.

Покупатель попытался договориться с 46-летним продавцом о снижении стоимости арбуза, однако после отказа продавца он напал на него с ножом, пишет RT.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию.

Полиция ведёт поиск нападавшего.

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