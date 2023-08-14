Спор о скидке на арбуз закончился нападением с ножом в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Как сообщает Life.ru, ссылаясь на информацию из Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл, когда мужчина пришёл с целью приобрести арбуз, но настоял на снижении цены.
Покупатель попытался договориться с 46-летним продавцом о снижении стоимости арбуза, однако после отказа продавца он напал на него с ножом, пишет RT.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию.
Полиция ведёт поиск нападавшего.