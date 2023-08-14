Состояние лифтов в России ухудшилось из-за отсутствия государственного контроля

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В соответствии с предоставленными Национальным лифтовым союзом данными, за последние 5 лет в России произошло больше 330 случаев, связанных с эксплуатацией лифтов. Погибло 129 человек, сообщает 56orb.ru.
Чтобы изменить ситуацию, правительство вернуло полномочия по контролю за безопасностью и содержанием опасных технических зданий и сооружений с 1 марта текущего года Ростехнадзору. С этого момента ведомство должно восстановить разрушенную свыше 10 лет назад систему контроля.
Лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» в 2012 году. В течение 2 лет они были вне государственного надзора и не нуждались в проверках. Некоторые полномочия вернули Ростехнадзору после нескольких несчастных случаев и аварий. Сами лифты вернули в категорию «Опасные производственные объекты». Однако проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также специалистов, оценивающих техническое состояние оборудования, ведомству не дали.
Кроме этого, в середине 2021 года полномочия Ростехнадзора были еще сильнее усечены. Ведомство больше не могло контролировать правила и технические регламенты — данные полномочия передали управляющим компаниям.
Полномочия по контролю над безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов и подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья вернули Ростехнадзору с 1 марта текущего года. Тогда в ведомстве отметили, что необходимо будет перезапустить все лифтовое хозяйство. С данной позицией согласились эксперты и подтвердили, что нужен контроль над всей отраслью для обеспечения безопасности, начиная от стадии проектирования и монтажа лифтового оборудования.
Такую позицию поддерживают производители лифтов, которые считают задачу по созданию системы контроля лифтового оборудования в России важной. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров заявил, что для обслуживающих компаний сильнейшим фактором станет понимание неотвратимости наказания. Фактически не имеет значения, кто и как будет создавать новую систему контроля за лифтовым оборудованием. Важно, чтобы она обеспечила чувство безопасности при эксплуатации лифтов. Лифты должны восприниматься как экономящее силы и время устройство, а не вызывать страх.