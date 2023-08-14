Состояние лифтов в России ухудшилось из-за отсутствия государственного контроля

Полномочия по контролю над безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов и подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья вернули Ростехнадзору с 1 марта текущего года. Тогда в ведомстве отметили, что необходимо будет перезапустить все лифтовое хозяйство. С данной позицией согласились эксперты и подтвердили, что нужен контроль над всей отраслью для обеспечения безопасности, начиная от стадии проектирования и монтажа лифтового оборудования.