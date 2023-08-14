Сноубординг, VR-хоккей, концерт ARTIK&ASTI. Чем запомнился четвертый «Штормfest»

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Масштабное мероприятие ежегодно проводит школа смешанных единоборств «Шторм» Александра Шлеменко при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства Омской области.
Формат фестиваля меняется каждый год. Главной фишкой «Штормfest-2023» стали зимние и летние локации. В разгар августа на «северных» площадках омичи играли в снежки, пробовали керлинг и сноубординг, закалялись ледяной водой. Гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а для замерзших работала парная и готовили чай в самоварах. Любители хоккея и горных лыж окунулись в спорт с помощью VR: отрабатывали пас и атаки на виртуальном льду, а крутые виражи — на склонах.
В летней зоне устроили пляжную вечеринку, проводили занятия по йоге и SUP-бордингу, работал скалодром. Отдельно на фестивале были представлены игровые виды спорта, например, среди любительских команд прошел турнир по футболу. Также гости испытали свои силы в прыжках на батутах и научились профессиональным трюкам.
«”Штормfest» нельзя назвать только спортивным мероприятием, это множество локаций для правильного, трезвого, семейного и при этом интересного отдыха. Вместе с компанией «Газпром нефть» и правительством Омской области мы стараемся создать такие условия, чтобы каждый пришедший на фестиваль человек нашел для себя что-то увлекательное, узнал что-то новое и присоединился к здоровому образу жизни», — прокомментировал боец и основатель фестиваля Александр Шлеменко.
Соборную площадь посетил и глава региона Виталий Хоценко. Он отметил, что Омская область — спортивный регион, а фестиваль стал уже традиционным праздником для всей семьи.
«С каждым годом фестиваль посещают все больше людей, потому что омичи любят спорт. Здоровый образ жизни становится приоритетом для многих людей. И такие мероприятия как „Штормfest“ лишний раз показывают, что спорт — это не только нагрузка, но и отдых, развлечение. Благодарен Александру Шлеменко и „Газпром нефти“, что они помогают региону развивать спорт и делать его доступным для всех», — сказал он.
Одним из наиболее ожидаемых событий дня стали показательные поединки между воспитанниками школы «Шторм». Среди почетных гостей фестиваля были прославленные российские боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин.
«Очень приятно, что Александр Шлеменко проводит такой фестиваль. „Штормfest“ — это здоровый образ жизни, это сильные люди. Сейчас подобные мероприятия важны, особенно для подрастающего поколения», — поделился впечатлениями Поветкин.
При этом «Штормfest» не ограничился только физическими активностями. Гости фотографировались в фотозонах, мастерили самодельные браслеты и собирали букеты под руководством флористов. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры.
«За 4 года фестиваль стал одним из самых ярких и масштабных событий города, инициатива одного человека привлекла внимание тысячи людей. И это для нас большая победа. Я рада, что несколько лет назад цели „Газпром нефти“ и Александра Шлеменко совпали, мы поддержали локальный омский проект и он трансформировался в гармоничную систему, включающую в себя школы единоборств, спортивные площадки, турниры и фестивали», — прокомментировала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Завершился «Штормfest-2023» большим концертом популярной группы ARTIK & ASTI. Всего в этом году на фестивале побывали более 30 тысяч омичей и гостей города.
«Мы сейчас путешествуем и приехали сюда из Алтайского края. На мероприятие пришли целенаправленно — спорт нам не чужд. Мы не профессионалы, но спорт и разные его виды любим. На самом деле, не ожидали, что здесь будет такое большое разнообразие площадок, и до сих пор находимся под впечатлением», — поделились гости фестиваля Руслан и Наталья Блощицыны.