Сноубординг, VR-хоккей, концерт ARTIK&ASTI. Чем запомнился четвертый «Штормfest»

Формат фестиваля меняется каждый год. Главной фишкой «Штормfest-2023» стали зимние и летние локации. В разгар августа на «северных» площадках омичи играли в снежки, пробовали керлинг и сноубординг, закалялись ледяной водой. Гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а для замерзших работала парная и готовили чай в самоварах. Любители хоккея и горных лыж окунулись в спорт с помощью VR: отрабатывали пас и атаки на виртуальном льду, а крутые виражи — на склонах.