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Съёмки фильма 'Иван Васильевич меняет профессию' в павильонах 'Мосфильма'

14 августа 2023, 08:15
Зрители заметили ошибку с кинжалом в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», пишет Pravda.Ru.

Режиссер снимал свой известный фильм в павильонах киностудии «Мосфильм», где были созданы разные декорации, включая императорский дворец, квартиру Шурика и другие места, где происходит сюжет фильма.

В последней сцене комедии, где актёр Юрий Яковлев играет переодетого Ивана Грозного, на столе видно кинжал, который ранее использовался в фильме. Например, этот предмет использовался царем для нарезания хлеба в сцене застолья с Шуриком. Однако, когда меняется кадр, большой кинжал пропадает со стола, как будто его там никогда не было.

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