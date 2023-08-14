Съёмки фильма 'Иван Васильевич меняет профессию' в павильонах 'Мосфильма'

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Режиссер снимал свой известный фильм в павильонах киностудии «Мосфильм», где были созданы разные декорации, включая императорский дворец, квартиру Шурика и другие места, где происходит сюжет фильма.
В последней сцене комедии, где актёр Юрий Яковлев играет переодетого Ивана Грозного, на столе видно кинжал, который ранее использовался в фильме. Например, этот предмет использовался царем для нарезания хлеба в сцене застолья с Шуриком. Однако, когда меняется кадр, большой кинжал пропадает со стола, как будто его там никогда не было.