Съёмки фильма 'Иван Васильевич меняет профессию' в павильонах 'Мосфильма'

В последней сцене комедии, где актёр Юрий Яковлев играет переодетого Ивана Грозного, на столе видно кинжал, который ранее использовался в фильме. Например, этот предмет использовался царем для нарезания хлеба в сцене застолья с Шуриком. Однако, когда меняется кадр, большой кинжал пропадает со стола, как будто его там никогда не было.