«Рейтинг букмекеров»: Малком заработал около 20 млн евро в «Зените» за 4 года

Согласно данной информации, в первые три года контракта Малком заработал 12 млн евро, не учитывая премиальные, и получил 500 тысяч евро в виде подъемных. Впоследствии он пересмотрел свое соглашение, и за последний сезон в составе «Зенита» заработал около 6 млн евро, пишет Общественная служба новостей.