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«Рейтинг букмекеров»: Малком заработал около 20 млн евро в «Зените» за 4 года

14 августа 2023, 18:24
По информации портала «Рейтинг букмекеров», бывший полузащитник «Зенита» Малком заработал около 20 млн евро за четыре года, проведенных в клубе.

Согласно данной информации, в первые три года контракта Малком заработал 12 млн евро, не учитывая премиальные, и получил 500 тысяч евро в виде подъемных. Впоследствии он пересмотрел свое соглашение, и за последний сезон в составе «Зенита» заработал около 6 млн евро, пишет Общественная служба новостей.

Как известно, «Зенит» перепродал Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за рекордные для российского футбола 60 млн евро. Сообщается, что заработная плата игрока составит примерно 18 млн евро в год. Согласно данным Metaratings.ru, это наибольшая зарплата среди активных спортсменов с российским гражданством.

Кроме того, Metaratings.ru утверждает, что новая годовая заработная плата футболиста стала второй по величине в истории среди россиян. Первое место в этом рейтинге занимает хоккеист Сергей Федоров, который заработал 28 млн долларов в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз» в сезоне 1997/98.

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