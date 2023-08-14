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Разбился истребитель МиГ-23 на территории Мичигана

14 августа 2023, 08:49
По информации, опубликованной на сайте Click on Detroit, в штате Мичиган, рядом с аэропортом Уиллоу, произошла авиационная катастрофа. В описываемом случае это был истребитель МиГ-23. Происшествие произошло во время проведения авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом».

По сообщению издания, пилотам удалось спастись, катапультировавшись. Они были найдены и доставлены в больницу, пишет Pravda.Ru.

Один из организаторов шоу объяснил, что самолет упал неподалеку от жилого дома. В связи с происшествием мероприятие было прервано, и зрители были призваны вернуться домой. В настоящее время идет расследование обстоятельств падения истребителя, которое проводят специалисты Федерального управления гражданской авиации США.

Вспомним недавнее происшествие прошлой осенью на авиашоу «Крылья над Далласом», где столкнулись два боевых самолета, и оба экипажа погибли.

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