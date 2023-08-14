Разбился истребитель МиГ-23 на территории Мичигана

По информации, опубликованной на сайте Click on Detroit, в штате Мичиган, рядом с аэропортом Уиллоу, произошла авиационная катастрофа. В описываемом случае это был истребитель МиГ-23. Происшествие произошло во время проведения авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом».