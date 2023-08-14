Рабочая группа по СВО: Отчет о деятельности за полгода направлен главе государства

«В Омской области „Единая Россия“ уделяет особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Осенью прошлого года омские единороссы вышли с инициативой внести в список льготных категорий по догазификации ветеранов боевых действий, а также мобилизованных, решение было принято. Во время визита секретаря генштаба „Единой России“ Андрея Турчака глава Омской области Виталий Хоценко объявил о расширении списка получателей льгот, добавив еще шесть категорий. В каждом административном округе Омска и муниципальном образовании Омской области созданы штабы по социальной поддержке. Дети наших бойцов могут в первоочередном порядке получить направление на оплачиваемую практику в колледж, в школах — горячее питание. В регионе семьи мобилизованных освобождены от платы за детский сад, им оказывается поддержка в сфере занятости, а также при необходимости психологическая помощь. Волонтеры „Молодой Гвардии“ занимаются оказанием адресной помощи. Лечение и реабилитация раненых бойцов и мирных жителей также в приоритете у регионального отделения партии. Такой уровень государственной помощи военнослужащим оказывается впервые. Абсолютно правильное решение — поддержать ребят, которые ценой своей жизни и здоровья достигают целей спецоперации», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов.