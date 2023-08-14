Рабочая группа по СВО: Отчет о деятельности за полгода направлен главе государства

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Этими данными поделился Андрей Турчак, руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России».
На основе обращений бойцов СВО и их родных рабочая группа разработала десятки инициатив, некоторые из которых уже пополнили список федеральных законов.
По словам главы рабочей группы по вопросам СВО, среди них — закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий ополченцам Донбасса, право бойцов СВО на безвозмездную помощь юристов, включение участников спецоперации и их детей в специальную квоту при поступлении в высшие образовательные учреждения и множество иных мер поддержки. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.
Работа над рядом важнейших законопроектов не прекращается. В числе таких инициатив рабочей группы — обеспечение учета боевого опыта и квалификации, которые получили добровольцы, в случае их перехода на контрактную службу. Также для участников СВО разрабатывается «бесшовный механизм» перевода на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, будет обеспечено и увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.
Ряд инициатив рабочей группы по вопросам СВО будет рассматриваться уже в ходе осенней сессии. Среди таких законопроектов — инициатива, направленная на освобождение от кредитных обязательств погибших или тяжелораненых поручителей — участников спецоперации. Кроме того, на рассмотрении в российской Госдуме находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые занимаются трудоустройством участников СВО.
В числе прочего будет рассматриваться инициатива, направленная на урегулирование механизма обязательного госстрахования участников СВО, служащих в составе добровольческих формирований. Продолжится рассмотрение законопроекта, в соответствии с которым члены семей бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе спецоперации, получат право на сохранение выплат на жилье. В различных субъектах Федерации и с учетом вида службы размеры данных выплат могут колебаться в пределах от 2,7 миллиона до неполных 5 миллионов рублей.
По результатам весенней сессии законопроект рабочей группы по вопросам СВО о выплате работодателями материальной поддержки мобилизованным в период приостановления трудового договора получил одобрение в парламенте. Кроме того, была одобрена инициатива о защите прав мобилизованных участников потребительских сельскохозяйственных кооперативов. Для участников спецоперации эти законы являются гарантией защиты трудовых и финансовых прав. Был одобрен и законопроект о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.
Согласно данным, опубликованным на сайте «Единой России», в группе продолжается работа по внедрению единого стандарта мер поддержки участников спецоперации и членов их семей для регионов страны.
«В Омской области „Единая Россия“ уделяет особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Осенью прошлого года омские единороссы вышли с инициативой внести в список льготных категорий по догазификации ветеранов боевых действий, а также мобилизованных, решение было принято. Во время визита секретаря генштаба „Единой России“ Андрея Турчака глава Омской области Виталий Хоценко объявил о расширении списка получателей льгот, добавив еще шесть категорий. В каждом административном округе Омска и муниципальном образовании Омской области созданы штабы по социальной поддержке. Дети наших бойцов могут в первоочередном порядке получить направление на оплачиваемую практику в колледж, в школах — горячее питание. В регионе семьи мобилизованных освобождены от платы за детский сад, им оказывается поддержка в сфере занятости, а также при необходимости психологическая помощь. Волонтеры „Молодой Гвардии“ занимаются оказанием адресной помощи. Лечение и реабилитация раненых бойцов и мирных жителей также в приоритете у регионального отделения партии. Такой уровень государственной помощи военнослужащим оказывается впервые. Абсолютно правильное решение — поддержать ребят, которые ценой своей жизни и здоровья достигают целей спецоперации», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов.