Психолог дала рекомендации родителям школьников накануне учебного года

Она также отметила, что дети в возрасте 6-7 лет наиболее активны с 8 до 11 часов утра и с 16 до 17 часов вечера. Если ребенок — «жаворонок», то активные мероприятия лучше планировать на первую половину дня, а если «сова», то на вторую. Прогулки на свежем воздухе должны занимать не менее трех часов в день. Также следует учесть, когда ребенок будет завтракать (или обедать) в школе. После обеда лучше предоставить возможность для дневного сна, если ребенок хочет поспать.