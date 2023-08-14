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Posted Вчера, 19:24

Published Вчера, 19:24

Modified Вчера, 19:33

Updated Вчера, 19:33

Психолог дала рекомендации родителям школьников накануне учебного года

14 августа 2023, 19:24
Анна Гусева, психолог и преподаватель университета «Синергия», дала несколько советов о том, как помочь школьнику подготовиться к новому учебному году.

Первый совет эксперта — начать мотивировать ребенка к учебе за две недели до начала занятий. Особое внимание следует уделить последней неделе перед началом учебы.

«Постепенное введение режима может облегчить период адаптации ребенка к новым условиям. Нужно постепенно настроить распорядок дня, который будет действовать во время учебного периода. Просыпаться утром нужно в то же время, когда ребенку придется просыпаться на уроки», — отметила Гусева в интервью runews24.ru.

Она также отметила, что дети в возрасте 6-7 лет наиболее активны с 8 до 11 часов утра и с 16 до 17 часов вечера. Если ребенок — «жаворонок», то активные мероприятия лучше планировать на первую половину дня, а если «сова», то на вторую. Прогулки на свежем воздухе должны занимать не менее трех часов в день. Также следует учесть, когда ребенок будет завтракать (или обедать) в школе. После обеда лучше предоставить возможность для дневного сна, если ребенок хочет поспать.

«Время с 16 до 17 часов можно провести на прогулке или походом в кружок. Будет полезно пройтись до школы, чтобы запомнить путь, и по дороге, например, выучить стихотворение. Вечерние прогулки лучше заканчивать не позднее 20 часов. Ночной сон должен быть не менее 10 часов. Ложиться нужно в 21 час, а вставать — в 7 часов. Перед сном можно поговорить с ребенком о трудностях и успехах за день. В этом возрасте детям важно делиться событиями и эмоциями с близкими», — посоветовала специалист.

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