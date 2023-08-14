Представлен к награде. Омич угнал танк ВСУ на полях специальной военной операции

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Отважный омич перевез танк Т-72 в расположение российских войск прямо с территории противника, находясь при этом под минометным огнем. О появлении фотографии момента угона сообщили «Вести Омск».
Деталями произошедшего и фотографией места событий поделился руководитель добровольческого отряда Клуба технических и военно-прикладных видов спорта. Он рассказал, что после прохождения подготовки на базе клуба многие ребята ушли добровольцами на СВО, где сейчас защищают Родину.