Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Иллюстрация

Представлен к награде. Омич угнал танк ВСУ на полях специальной военной операции

14 августа 2023, 09:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич угнал танк ВСУ в зоне специальной военной операции

Инструктор омского ДОСААФ уже представлен к государственной награде.

Отважный омич перевез танк Т-72 в расположение российских войск прямо с территории противника, находясь при этом под минометным огнем. О появлении фотографии момента угона сообщили «Вести Омск».

Деталями произошедшего и фотографией места событий поделился руководитель добровольческого отряда Клуба технических и военно-прикладных видов спорта. Он рассказал, что после прохождения подготовки на базе клуба многие ребята ушли добровольцами на СВО, где сейчас защищают Родину.

Фото: Скриншот Вести Омск
В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Танк#Угон#Угон танка#Государственные награды#Россия
Подпишитесь
Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах
Сегодня, 04:16
Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
Сегодня, 06:10
Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего
Сегодня, 08:03
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
Сегодня, 03:07
Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре
Сегодня, 06:58