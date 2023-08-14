Праздники на окраинах, выигрыш в лотерею и вакцины от гриппа. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Новость №1. Пользователи соцсетей предложили проводить масштабные городские мероприятия на окраинах.
Омичи предложили городской администрации проводить праздники и фестивали в отдаленных от центра местах. Так, в ходе обсуждения, горожане составили целый список мест, где хотели бы видеть приглашенных звезд и обширную шоу-программу. Среди них Комсомольский городок, Лукьяновка, Николаевка, Старый Кировск и Порт-Артур. По мнению некоторых пользователей, если эта идея будет реализована, город станет более ухоженным.
Новость №2. Омич купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл 5 миллионов.
Сегодня прошел розыгрыш государственной лотереи, в которой житель Омской области смог выиграть внушительную сумму. Пока счастливчик не обратился за принадлежащими ему деньгами, об имени победителя остается только гадать. Известно лишь то, что он приобрел билет через мобильное приложение.
Новость №3. Почти 250 тысяч вакцин от гриппа предназначено для омичей
Об их поступлении сообщили в министерстве здравоохранения. Каждый желающий может поставить прививку, обратившись в районную больницу или городскую поликлинику. Специалисты отмечают, что процедуру вакцинации следует пройти до начала эпидемического сезона и в особенности людям старше 60 лет.