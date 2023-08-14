Праздники на окраинах, выигрыш в лотерею и вакцины от гриппа. Омск сегодня

Омичи предложили городской администрации проводить праздники и фестивали в отдаленных от центра местах. Так, в ходе обсуждения, горожане составили целый список мест, где хотели бы видеть приглашенных звезд и обширную шоу-программу. Среди них Комсомольский городок, Лукьяновка, Николаевка, Старый Кировск и Порт-Артур. По мнению некоторых пользователей, если эта идея будет реализована, город станет более ухоженным.