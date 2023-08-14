Пожар беспощадный. В Омской области неисправная электропроводка убила пенсионера

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По информации следствия, 13 августа, около 23:00 в дачном доме в поселке Горячий Ключ произошло возгорание. В пожаре погиб 65-летний местный житель.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту смерти пенсионера проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
Следователи также напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае прекращения подачи электроэнергии не нужно пытаться решить проблему самостоятельно, необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112 либо: