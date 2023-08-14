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Пожар беспощадный. В Омской области неисправная электропроводка убила пенсионера

Пожар беспощадный. В Омской области неисправная электропроводка убила пенсионера

14 августа 2023, 12:20
Фото: 1MI
В связи с произошедшим следователи напоминают об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности.

По информации следствия, 13 августа, около 23:00 в дачном доме в поселке Горячий Ключ произошло возгорание. В пожаре погиб 65-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту смерти пенсионера проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Следователи также напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае прекращения подачи электроэнергии не нужно пытаться решить проблему самостоятельно, необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112 либо:

  • служба пожарной охраны — 101;
  • служба полиции — 102;
  • служба скорой медицинской помощи — 103;
  • служба газовой сети — 104.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Пожарная безопасность#Последствия пожара#Пожарная опасность#Предупреждение#Следователи#Правила безопасности
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