«Повреждений в конструкциях нет». Шелест рассказал о состоянии дома на 3-й Енисейской

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Шелест рассказал, что на месте происшествия ведется круглосуточное наблюдение, которое осуществляют представители управляющей компании и застройщика. Также на придомовой территории продолжает работать спецтехника.
«Мониторинг сторожевых маячков, установленных в подвале дома, показывает, что целостность несущих конструкций не нарушена. В ходе дополнительного осмотра жилых помещений трещин, повреждений и изменений в конструкциях также не обнаружено», — сообщил мэр города.
Для проведения необходимых обследований, привлечена экспертная организация. Застройщик уверен, что дополнительных сил в данный момент не требуется. Он также утверждает, что угрозы целостности дома нет, потому что он стоит на «материнской» территории.
Напомним, что после июльских затяжных дождей рядом с постройкой обвалился грунт. Об этом рассказали местные жители и опубликовали видео с места обрушения в социальных сетях.