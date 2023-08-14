Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Шелест рассказал о состоянии придомовой территории по улице 3-я Енисейская

«Повреждений в конструкциях нет». Шелест рассказал о состоянии дома на 3-й Енисейской

14 августа 2023, 13:45
Фото: 1MI

Шелест рассказал о состоянии придомовой территории по улице 3-я Енисейская

В своем телеграм-канале мэр города сообщил, кто и как наблюдает за состоянием дома, рядом с которым недавно обвалился грунт.

Шелест рассказал, что на месте происшествия ведется круглосуточное наблюдение, которое осуществляют представители управляющей компании и застройщика. Также на придомовой территории продолжает работать спецтехника.

«Мониторинг сторожевых маячков, установленных в подвале дома, показывает, что целостность несущих конструкций не нарушена. В ходе дополнительного осмотра жилых помещений трещин, повреждений и изменений в конструкциях также не обнаружено», — сообщил мэр города.

Для проведения необходимых обследований, привлечена экспертная организация. Застройщик уверен, что дополнительных сил в данный момент не требуется. Он также утверждает, что угрозы целостности дома нет, потому что он стоит на «материнской» территории.

Напомним, что после июльских затяжных дождей рядом с постройкой обвалился грунт. Об этом рассказали местные жители и опубликовали видео с места обрушения в социальных сетях.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мэр#Мэр Омска#Администрация#Соцсети#Правительство#Грунт#Обвал
Подпишитесь
Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах
Сегодня, 04:16
Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
Сегодня, 06:10
Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего
Сегодня, 08:03
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
Сегодня, 03:07
Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре
Сегодня, 06:58
Представлен к награде. Омич угнал танк ВСУ на полях специальной военной операции
Сегодня, 09:03