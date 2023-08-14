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Помощник Президента Максим Орешкин заявил о восстановлении российской экономики

Помощник Президента Максим Орешкин заявил о восстановлении российской экономики

14 августа 2023, 10:30
Фото: 1MI
Во втором квартале текущего года российская экономика продемонстрировала рост на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. О структурной трансформации экономики и необходимом курсе рубля рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что в текущем году ему удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. Везде отмечается положительная тенденция. Основные изменения за последний год заключаются в увеличении инвестиций предприятий в разработку новых технологических решений, создание научных заделов и подготовку высококвалифицированных кадров. По его словам, эти тенденции активно поддерживаются правительством и региональными органами власти, что в ближайшие годы должно принести существенный положительный системный эффект для экономики.

Эксперт отмечает, что быстрая фаза восстановления экономики практически завершилась, и ожидается замедление темпов роста до более устойчивого уровня в диапазоне 2,0 — 2,5% в год, пишет ТАСС.

После дефицита в размере 2,1 трлн рублей в первом квартале 2023 года федеральный бюджет показал дефицит в размере 0,3 трлн рублей во втором квартале. Ожидается, что к концу третьего квартала бюджет станет уже профицитным. В целом по году ожидается, что баланс бюджета будет близким к плановому уровню — 2,0% ВВП.

Положительной динамике способствует активный рост бюджетных доходов. Например, ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли на 43,6% г/г, а в июле этот прирост составил 35,5%.

Баланс текущего счета существенно снизился во втором квартале, опустившись до $8,6 млрд, что повлекло за собой ослабление национальной валюты. Однако Максим Орешкин считает, что в ближайшие месяцы баланс текущего счета восстановится до уровней второго полугодия прошлого года. Это будет обусловлено ростом цен на ключевые экспортные товары, такие как энергоносители, металлы и продовольствие.

Орешкин также отметил, что при анализе структуры денежной массы видно, что ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. Например, корпоративное кредитование способствовало формированию дополнительного спроса в экономике в размере 9,5 трлн рублей, рост кредита населению составил 3,3 трлн рублей. В последние месяцы ускорилась кредитная активность, и особенно тревожит ускорение потребительского кредитования.

Однако, по мнению Орешкина, Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами для стабилизации ситуации в ближайшее время и обеспечения снижения темпов кредитования до устойчивых уровней.

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