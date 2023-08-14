Помощник Президента Максим Орешкин заявил о восстановлении российской экономики

Он подчеркнул, что в текущем году ему удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. Везде отмечается положительная тенденция. Основные изменения за последний год заключаются в увеличении инвестиций предприятий в разработку новых технологических решений, создание научных заделов и подготовку высококвалифицированных кадров. По его словам, эти тенденции активно поддерживаются правительством и региональными органами власти, что в ближайшие годы должно принести существенный положительный системный эффект для экономики.