Омская область стала одним из самых аварийных регионов в стране за полгода

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Стала известна статистика ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2023 года. За это время правоохранительные органы зарегистрировали 56,6 тыс подобных случаев. Это на 5,1% раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В исследовании РИА Новости также отдельно есть информация по Омской области.
Регион занял предпоследнее место в рейтинге городов по количеству аварий с пострадавшими. С января по июнь 2023 года здесь участились подобного рода ДТП больше чем на 30%. В целом по стране за последние полгода на 100 тыс единиц транспорта пришлось 96,9 аварий с пострадавшими, свидетельствуют данные аналитиков.
Хуже всего дорожная ситуация только в Калмыкии, где на 100 тыс жителей приходится 133,5 пострадавших в ДТП. Много аварий с последствиями для участников случается также в Северной Осетии, Амурском области, Туве и Тюменской области. Наименьшее количество ДТП с пострадавшими за полгода 2023 года зарегистрировали в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе.
Ранее Город55 представлял статистику ДТП с участием несовершеннолетних. По данным омского департамента транспорта, количество аварий с детьми в региона существенно выросло.