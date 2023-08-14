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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

иллюстрация

Омская область стала одним из самых аварийных регионов в стране за полгода

14 августа 2023, 06:08
Фото: Город55
иллюстрация

Омскую область включили в антирейтинг регионов по аварийности на дорогах

Количество ДТП с пострадавшими в регионе выросло за шесть месяцев 2023 года на 30%.

Стала известна статистика ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2023 года. За это время правоохранительные органы зарегистрировали 56,6 тыс подобных случаев. Это на 5,1% раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В исследовании РИА Новости также отдельно есть информация по Омской области.

Регион занял предпоследнее место в рейтинге городов по количеству аварий с пострадавшими. С января по июнь 2023 года здесь участились подобного рода ДТП больше чем на 30%. В целом по стране за последние полгода на 100 тыс единиц транспорта пришлось 96,9 аварий с пострадавшими, свидетельствуют данные аналитиков.

Хуже всего дорожная ситуация только в Калмыкии, где на 100 тыс жителей приходится 133,5 пострадавших в ДТП. Много аварий с последствиями для участников случается также в Северной Осетии, Амурском области, Туве и Тюменской области. Наименьшее количество ДТП с пострадавшими за полгода 2023 года зарегистрировали в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе.

Ранее Город55 представлял статистику ДТП с участием несовершеннолетних. По данным омского департамента транспорта, количество аварий с детьми в региона существенно выросло.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омская область#ДТП#Авария с пострадавшими#ДТП с пострадавшими
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