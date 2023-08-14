Омская область стала одним из самых аварийных регионов в стране за полгода

Стала известна статистика ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2023 года. За это время правоохранительные органы зарегистрировали 56,6 тыс подобных случаев. Это на 5,1% раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В исследовании РИА Новости также отдельно есть информация по Омской области.