Омич Александр Галынский уменьшил свою долю в чеченской компании в 8 тысяч раз

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Омск-Трэйс“» радикально изменилась структура собственности. Из официального сообщения следует, что доля основного бенефициара, Александра Галынского, уменьшилась с 80 млн до 10 тысяч рублей.
99,99% уставного капитала фирма теперь записаны на само ООО. Галынскому принадлежат 0,01%. Кстати, прописан «Омск-Трэйс», вопреки названию, в Грозном, на улице имени Вахи Алиева. В прошлом его бенефициарами были Сайд-Эми Абдуллаевич Магашев и Игорь Александрович Галынский. Сейчас компания проходит конкурсное производство, так что ею руководит конкурсный управляющий Андрей Ремнев.
Напомним: Александр Галынский является гендиректором и владельцем целого ряда компаний, в числе которых «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и др. В Омске он известен строительством элитного жилого комплекса «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо».