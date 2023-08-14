Омич Александр Галынский уменьшил свою долю в чеченской компании в 8 тысяч раз

99,99% уставного капитала фирма теперь записаны на само ООО. Галынскому принадлежат 0,01%. Кстати, прописан «Омск-Трэйс», вопреки названию, в Грозном, на улице имени Вахи Алиева. В прошлом его бенефициарами были Сайд-Эми Абдуллаевич Магашев и Игорь Александрович Галынский. Сейчас компания проходит конкурсное производство, так что ею руководит конкурсный управляющий Андрей Ремнев.