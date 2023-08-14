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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

Омич Александр Галынский уменьшил свою долю в чеченской компании в 8 тысяч раз

14 августа 2023, 06:28
Фото: 1MI
иллюстрация
«Омск-Трэйс» сейчас прописан в Грозном.

В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Омск-Трэйс“» радикально изменилась структура собственности. Из официального сообщения следует, что доля основного бенефициара, Александра Галынского, уменьшилась с 80 млн до 10 тысяч рублей.

99,99% уставного капитала фирма теперь записаны на само ООО. Галынскому принадлежат 0,01%. Кстати, прописан «Омск-Трэйс», вопреки названию, в Грозном, на улице имени Вахи Алиева. В прошлом его бенефициарами были Сайд-Эми Абдуллаевич Магашев и Игорь Александрович Галынский. Сейчас компания проходит конкурсное производство, так что ею руководит конкурсный управляющий Андрей Ремнев.

Напомним: Александр Галынский является гендиректором и владельцем целого ряда компаний, в числе которых «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и др. В Омске он известен строительством элитного жилого комплекса «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо».

Бизнесмен Галынский готовится строить детсад на 17-й Северной
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#Николай Эйхвальд#Изменение доли#Строительные компании#Бизнес#Новости
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