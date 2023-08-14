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Published Сегодня, 05:34

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иллюстрация

Олег Золотов назначил себя директором еще одной фирмы

14 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Бизнесмен недавно купил «Модулор» у семьи Мальцевых.

В обществе с ограниченной ответственностью «Модулор», прописанном в Омске, на днях сменилось руководство. Должность директора, которую до 10 августа занимала Людмила Мальцева, перешла к Олегу Золотову.

Это событие было вполне ожидаемым. Город55 писал 3 недели назад о том, что Золотов стал владельцем всего уставного капитала «Модулора» (по-видимому, он просто купил фирму). До этого бенефициаром был Владимир Мальцев, который, вероятно, назначил директором компании члена своей семьи. В этой ситуации смена руководства в «Модулоре» было только вопросом времени.

Напомним: «Модулор» — микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». В уставном капитале фирмы 25 001 рубль. Ее доходы за прошлый год составили почти полтора млн рублей, стоимость активов превышает 10 млн.

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#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Бизнес#Новости#Олег Золотов
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