Олег Золотов назначил себя директором еще одной фирмы

Это событие было вполне ожидаемым. Город55 писал 3 недели назад о том, что Золотов стал владельцем всего уставного капитала «Модулора» (по-видимому, он просто купил фирму). До этого бенефициаром был Владимир Мальцев, который, вероятно, назначил директором компании члена своей семьи. В этой ситуации смена руководства в «Модулоре» было только вопросом времени.