Олег Золотов назначил себя директором еще одной фирмы

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В обществе с ограниченной ответственностью «Модулор», прописанном в Омске, на днях сменилось руководство. Должность директора, которую до 10 августа занимала Людмила Мальцева, перешла к Олегу Золотову.
Это событие было вполне ожидаемым. Город55 писал 3 недели назад о том, что Золотов стал владельцем всего уставного капитала «Модулора» (по-видимому, он просто купил фирму). До этого бенефициаром был Владимир Мальцев, который, вероятно, назначил директором компании члена своей семьи. В этой ситуации смена руководства в «Модулоре» было только вопросом времени.
Напомним: «Модулор» — микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». В уставном капитале фирмы 25 001 рубль. Ее доходы за прошлый год составили почти полтора млн рублей, стоимость активов превышает 10 млн.