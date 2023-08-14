Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего

Когда мы взаимодействуем с ассистентами, используем запросы для нейросети или обращаемся к переводчикам, мы, скорее всего, не задумываемся о том, что есть специалисты, которые уже проделали большую часть работы. Эти специалисты называются цифровыми лингвистами. Они объединяют знания естественных языков и языков программирования, чтобы обрабатывать и преобразовывать данные для интеграции в различные процессы. Для того чтобы стать цифровым лингвистом, нужно полностью забыть о противостоянии «технарей» и «гуманитариев» и активно искать области пересечения между ними. Кроме того, такой специалист должен обладать безупречным языковым строем и систематическим мышлением.