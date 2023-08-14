Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Искусственный интеллект сформировал список профессий будущего. Специалисты сервиса HeadHunter оценили вероятность появления таких специальностей на рынке труда.
Специалист по кибербезопасности
Задача эксперта по кибербезопасности заключается в создании безопасной системы хранения и использования информации, с целью предотвращения киберпреступлений и защиты от кибертеррористических атак. В наше время, когда каждую неделю происходят массовые утечки данных, а банки, государственные органы и крупные производства страдают от кибератак, спрос на таких специалистов только растет. Для развития в этой области необходимо владеть навыками программирования, уметь обрабатывать большие объемы информации, а также обладать аналитическим мышлением, внимательностью и аккуратностью.
Нейропилот
Нейропилотирование развивается наряду с БПЛА. Ожидается, что беспилотники будут широко применяться в космосе, под землей и в мировом океане. Особые требования предъявляются профессиональным нейропилотам, которые могут управлять беспилотными летательными аппаратами только с помощью мысли. Они передают свои мозговые импульсы через нейроинтерфейс, чтобы поднять дрон в воздухе или опустить его. В связи с этим, для нейропилотов особенно важны не только технические знания, но и определенные навыки управления эмоциями.
Реальность профессии: 10/10
Рециклинг-технолог
В круг задач специалистов по ответственному потреблению и переработке отходов входят генерация и внедрение новых технологий, которые позволяют минимизировать или скомпенсировать воздействие на окружающую среду, повторно использовать материалы и приблизиться к безотходной экономике. Рециклинг-технолог — кросс-функциональная специальность: такие профессионалы сочетают компетенции химика, инженера и эколога.
Реальность профессии: 9/10.
Цифровой лингвист
Когда мы взаимодействуем с ассистентами, используем запросы для нейросети или обращаемся к переводчикам, мы, скорее всего, не задумываемся о том, что есть специалисты, которые уже проделали большую часть работы. Эти специалисты называются цифровыми лингвистами. Они объединяют знания естественных языков и языков программирования, чтобы обрабатывать и преобразовывать данные для интеграции в различные процессы. Для того чтобы стать цифровым лингвистом, нужно полностью забыть о противостоянии «технарей» и «гуманитариев» и активно искать области пересечения между ними. Кроме того, такой специалист должен обладать безупречным языковым строем и систематическим мышлением.
Реальность профессии: 8/10.
Медиаполицейский
Медиаполицейский будет работать с пользовательским контентом. Его задача — находить и проверять UGC-ресурсы на предмет соответствия законодательству, бороться с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировать пиратов.
Реальность профессии: 6/10.