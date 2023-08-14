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Published Сегодня, 08:03

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Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего

14 августа 2023, 08:03
Фото: Midjourney
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Нейросети составили список профессий будущего

Реальность появления некоторых новых специальностей близка к 100%.

Искусственный интеллект сформировал список профессий будущего. Специалисты сервиса HeadHunter оценили вероятность появления таких специальностей на рынке труда.

Специалист по кибербезопасности

Задача эксперта по кибербезопасности заключается в создании безопасной системы хранения и использования информации, с целью предотвращения киберпреступлений и защиты от кибертеррористических атак. В наше время, когда каждую неделю происходят массовые утечки данных, а банки, государственные органы и крупные производства страдают от кибератак, спрос на таких специалистов только растет. Для развития в этой области необходимо владеть навыками программирования, уметь обрабатывать большие объемы информации, а также обладать аналитическим мышлением, внимательностью и аккуратностью.

Нейропилот

Нейропилотирование развивается наряду с БПЛА. Ожидается, что беспилотники будут широко применяться в космосе, под землей и в мировом океане. Особые требования предъявляются профессиональным нейропилотам, которые могут управлять беспилотными летательными аппаратами только с помощью мысли. Они передают свои мозговые импульсы через нейроинтерфейс, чтобы поднять дрон в воздухе или опустить его. В связи с этим, для нейропилотов особенно важны не только технические знания, но и определенные навыки управления эмоциями.

Реальность профессии: 10/10

Рециклинг-технолог

В круг задач специалистов по ответственному потреблению и переработке отходов входят генерация и внедрение новых технологий, которые позволяют минимизировать или скомпенсировать воздействие на окружающую среду, повторно использовать материалы и приблизиться к безотходной экономике. Рециклинг-технолог — кросс-функциональная специальность: такие профессионалы сочетают компетенции химика, инженера и эколога.

Реальность профессии: 9/10.

Цифровой лингвист

Когда мы взаимодействуем с ассистентами, используем запросы для нейросети или обращаемся к переводчикам, мы, скорее всего, не задумываемся о том, что есть специалисты, которые уже проделали большую часть работы. Эти специалисты называются цифровыми лингвистами. Они объединяют знания естественных языков и языков программирования, чтобы обрабатывать и преобразовывать данные для интеграции в различные процессы. Для того чтобы стать цифровым лингвистом, нужно полностью забыть о противостоянии «технарей» и «гуманитариев» и активно искать области пересечения между ними. Кроме того, такой специалист должен обладать безупречным языковым строем и систематическим мышлением.

Реальность профессии: 8/10.

Медиаполицейский

Медиаполицейский будет работать с пользовательским контентом. Его задача — находить и проверять UGC-ресурсы на предмет соответствия законодательству, бороться с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировать пиратов.

Реальность профессии: 6/10.

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#Евгений Игишев#Нейросеть#Искусственный интелект#Работа#Вакансии#Общество#Бизнес
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