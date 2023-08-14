МЧС: ликвидировано открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

Posted Вчера, 20:41
Published Вчера, 20:41
Modified Вчера, 20:43
Updated Вчера, 20:43
Участники операции по ликвидации смогли справиться с огнем в 21:59 по московскому времени, что позволило предотвратить дальнейшее распространение пожара. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 20:13. Спасатели работали на месте происшествия с помощью четырех специализированных технических единиц.
Как стало известно из сообщения регионального правительства, в результате взрыва на нефтяном месторождении погибли два человека. Кроме того, еще пять пострадавших были доставлены в больницу с ожогами.
Инцидент с взрывом и последующим возгоранием произошел 14 августа в Октябрьском районе. Огонь быстро распространился на площади 100 квадратных метров. Предварительно считается, что источником возгорания могли стать газовые баллоны, содержащие азот.