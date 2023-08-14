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МЧС: ликвидировано открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

14 августа 2023, 20:41
На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе удалось полностью потушить открытое горение на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального МЧС.

Участники операции по ликвидации смогли справиться с огнем в 21:59 по московскому времени, что позволило предотвратить дальнейшее распространение пожара. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 20:13. Спасатели работали на месте происшествия с помощью четырех специализированных технических единиц.

Как стало известно из сообщения регионального правительства, в результате взрыва на нефтяном месторождении погибли два человека. Кроме того, еще пять пострадавших были доставлены в больницу с ожогами.

Инцидент с взрывом и последующим возгоранием произошел 14 августа в Октябрьском районе. Огонь быстро распространился на площади 100 квадратных метров. Предварительно считается, что источником возгорания могли стать газовые баллоны, содержащие азот.

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