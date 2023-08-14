Лучше не дышать. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

В этот период в регионе устанавливается безветренная погода, из-за чего вредные примеси оседают в атмосферном воздухе. На момент публикации в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» появились жалобы от жителей Старого Кировска и района Водников. Местные жители ощущают в воздухе запах газа и химии.