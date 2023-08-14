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иллюстрация

Лучше не дышать. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

14 августа 2023, 02:36
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

Синоптики рассказали, когда вредные примеси начнут рассеиваться в воздухе.

На территории Омска и Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Степень опасности — первая. По оценке специалистов Обь-Иртышского УГМС, он продлится до 11 часов 14 августа.

В этот период в регионе устанавливается безветренная погода, из-за чего вредные примеси оседают в атмосферном воздухе. На момент публикации в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» появились жалобы от жителей Старого Кировска и района Водников. Местные жители ощущают в воздухе запах газа и химии.

Вместе с тем, по прогнозам регионального минприроды, сегодня ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. С 13 на 14 августа автоматизированные посты ведомства не фиксировали выбросы.

Ранее устройства Обь-Иртышского УГМС зарегистрировали превышение хлорида водорода в Советском (2,7 ПДК) и Октябрьском округах (2,1 ПДК). Министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов комментировал эту информацию, утверждая, что причин для беспокойства у местных жителей нет.

До этого Город55 писал о рекомендациях регионального Роспотребнадзора омичам в период действия режима НМУ. К слову, его объявляют в Омской области на протяжении больше двух недель.

В омском Роспотребнадзоре прокомментировали содержание хлорида водорода в воздухе
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Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
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#Алина Ясинская#Режим нму#Режим черного неба#Выбросы#Обь-Иртышское УГМС#Экология#Жалобы#Общество#Новости#Омск#Омская область
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