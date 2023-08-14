Компания из Братиславы решила обанкротить еще одного омского агрария

Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях. Особо отмечается, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.