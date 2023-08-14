Компания из Братиславы решила обанкротить еще одного омского агрария

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях. Особо отмечается, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.
Компания «Эсим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Последний финансовый год фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.
Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. уже пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района. Исковое заявление словаков поступило в омский арбитраж неделю назад.