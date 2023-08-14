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Казанец использовал фальшивый паспорт для масштабной кражи средств из банков Тюмени

14 августа 2023, 15:01
Телеграм-канал прокуратуры Тюменской области опубликовал информацию о том, как житель Казани похитил более 750 тыс. рублей из банков в Тюмени, используя поддельный паспорт.

По информации надзорного ведомства, 56-летний мужчина из Казани приехал в областной центр и, обладая фальшивым паспортом, который ему предоставил его сообщник, оформлял кредитные карты. При этом он не имел намерения возвращать заемные средства, пишет RT.

Заявление прокуратуры отмечает, что действия этого злоумышленника привели к причинению ущерба банковским организациям на сумму более 750 тыс. рублей.

Согласно сообщению, кредиты были предоставлены для приобретения различных товаров, включая ноутбуки, мобильные телефоны, аксессуары и другие предметы.

«Мужчина был признан виновным по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении сообщника данного преступника было выделено в отдельное производство.

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